Almanya'da eski hükümlü, tramvayda 17 yaşındaki Suriyeli mültecinin yüzüne tükürüp, tekme attı.

Almanya'nın Erfurt kentinde tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki Suriyeli, 40 yaşında ve eski hükümlü bir Alman vatandaşı tarafından saldırıya uğradı.

Görgü tanıkları tarafından kayda alınan olayda, söz konusu saldırganın, Suriyeli gence önce hakaret ettiği, daha sonra tükürdüğü görülüyor.

Hızını alamayan şahsın, daha sonra 5 kez Suriyeli gencin yüzüne tekmeyle saldırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR

Alman medyası olayı "Tramvayda Suriyelilere acımasız saldırı" başlıklarıyla duyurdu.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade ederken, tramvayın güvenlik kamerasının kayıtlarının incelendiği, her yerde saldırganın arandığı ifade edildi.

Almanya'da Suriyeli gence saldırı VİDEO