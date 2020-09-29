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    Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

    Almanya’da kamuya ait 130 toplu taşıma şirketinde çalışan yaklaşık 87 bin kişi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke çapında "uyarı grevi" başlattı.
    • AA
    • 29.09.2020 - 13:33
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 13:33
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    Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

    Almanya'da sabah erken saatlerde başlayan grevde çalışanlar iş durdurdu, otobüs şoförleri kontak kapatırken, metro trenleri seferlerini yapmadı.

    ULAŞIM AKSADI

    Birçok metro durağının girişleri, seferlerin yapılmaması nedeniyle kapatıldı. Uyarı grevi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

    Almanya da toplu taşıma çalışanları greve gitti #1

    Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Yerel İşverenler Derneği’nin (VKA) çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir toplu iş görüşmesi için görüşmeye başlamaması nedeniyle ülke çapında toplu taşımada uyarı grevi yapılması çağrısında bulunmuştu.

    Almanya da toplu taşıma çalışanları greve gitti #2

    Ver.di, 130 yerel toplu taşıma şirketindeki 87 bin çalışan için çalışma koşullarında iyileşmeler yapılmasını talep ediyor.

    Almanya da toplu taşıma çalışanları greve gitti #3

    Almanya da toplu taşıma çalışanları greve gitti #4

    Almanya da toplu taşıma çalışanları greve gitti #5

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