Almanya'da Türkiye kökenli seçmen, Merkel'in partisine yöneldi

Almanya'da yapılan bir araştırmanın sonucunda, Türkiye kökenli seçmenlerin oylarının Sosyal Demokratik Parti'den Hristiyan Birlik partilerine kaydığı ortaya çıktı.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti'ye (CDU) yakınlığıyla bilinen Konrad Adenauer Vakfı (KAS), ülkedeki göçmenlerin yöneliminin olduğu partilerle ilgili bir araştırma hazırladı.

KAS'ın yaptırdığı kapsamlı araştırma, göçmen kökenlilerin Alman'yadaki yerleşik toplumla arasındaki farkların en aza indiğini gösterdi.

Bu yıl gerçekleşecek olan palamento seçimlerinin de etkisiyle artan araştırmalarda dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇMENİN TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Almanya'da 2015 yılında yapılan bir araştırmada Türkiye kökenli seçmenin oylarını yüzde 50 oranında Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) verdiği görülürken, 2019 yılında bu oranın yüzde 13'e gerilediği belirlendi.

OYLAR MERKEL'İN PARTİSİNE YÖNELDİ

Aynı zamanda Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranları ise bu süreçte yüzde 17'den yüzde 53'e çıktı.

CDU'YLA FİKİR BENZERLİKLERİ GÖRÜLDÜ

Dini görüşler bazında sandığa gittiği belirlenen Türkiye kökenli seçmenlerin, Merkel'in partisi CDU'yla kürtaj, eşcinsellik, evlilik gibi durumlarda daha çok fikir uyumu sağladığı aktarıldı.