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Arnavutluk'ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası

Arnavutluk'ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017 yılında Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkırtmak suçundan bir kişiye 2 yıl hapis cezası verdi.