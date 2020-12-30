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    Arnavutluk'ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası

    Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017 yılında Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkırtmak suçundan bir kişiye 2 yıl hapis cezası verdi.
    • AA
    • 30.12.2020 - 18:02
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    Arnavutluk'ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası

    Arnavutluk'ta gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, Arnavutluk vatandaşı Lon Mollaj'ın, ülkedeki Ceza Kanunu'nun 265. Maddesi'ne göre "nefret veya kışkırtmaya teşvik etmek" suçundan 2 yıl hapis cezası aldığını bildirdi.

    Mollaj'ın 15 gün içinde İşkodra'daki Temyiz Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapma hakkı olduğu da kaydedildi.

    Bu arada, Arnavutluk'ta olmadığı kaydedilen Mollaj, duruşmaya katılmadı.

    BAYRAĞIN ASILMASINA KARŞI ÇIKMIŞLARDI

    Arnavutluk'un kuzeydoğusundaki Leş şehrine bağlı Mirdita beldesinde 31 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, bir grup Qafe Molle Barajı'na Türk bayrağı asılmasına karşı çıkmıştı.

    Türk bayrağının asıldığı barajın yakınlarında toplanan protestocular, Türk şirketi Ayen Enerji yetkililerinden bayrağın indirilmesini talep etmişti.

    Arnavutluk ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası #1

    Arnavutluk ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası #2

    Arnavutluk ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası #3

    Arnavutluk ta Türk bayrağının indirilmesini isteyen kişiye hapis cezası #4

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