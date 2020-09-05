Avrupa Birliği: Türkiye'ye karşı havuç ve sopa yöntemi kullanacağız

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 24-25 Eylül'de yapılacak zirvede Türkiye'ye karşı 'havuç ve sopa' stratejisi uygulayacaklarını belirtti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması ve bu konuda ısrarcı olması, başta batılı devletler olmak üzere çevre ülkeleri rahatsız etti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB üyelikleri üzerinden Türkiye'yi geri adım atmaya zorluyor.

"TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ'NE SAYGI GÖSTERMELİ"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak, "Dış politikamız için gerekli araçları belirleyeceğiz; bir havuç ve sopa yaklaşımı. Yani ilişkileri iyileştirmek için hangi araçları kullancağımızı, eğer bize saygı gösterilmezse hangi araçları kullanacağımızı seçeceğiz" dedi.

Michel, "Bize saygı gösterilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"NATO ÜYELERİ TOPLANMALI"

Zirveden önce Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta'yı ziyaret edecek olan Michel, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin ve NATO üyelerinin katılacağı bir uluslararası konferans düzenlenmesini de önerdi. Michel, bu konferansta Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları, enerji, göç ve güvenlik gibi konuların konuşulabileceğini ifade etti.

Michel, Türkiye'ye karşı ne tür adımlar atılabileceğiyle ilgili detay paylaşmadı.

HAVUÇ VE SOPA YÖNTEMİ NEDİR

İngilizce kökenli bir deyim olan havuç ve sopa, iyi davranışı ödüllendirme, kötü davranışı da cezalandırma anlamına gelmektedir.

Bu deyim ilk kez, The Economist dergisinin 11 Aralık 1948 baskısında kullanılmıştır.

Deyim aynı zamanda, bir eşeğin önüne havuç sarkıtarak yürümesini sağlamak anlamını da taşımaktadır.