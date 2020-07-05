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    Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi

    Brüksel'de 5G'ye yönelik altyapı yatırımları protesto edildi.
    • AA
    • 05.07.2020 - 02:16
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    Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi #1

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu önünde toplanan bir grup gösterici, 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G'ye yönelik altyapı yatırımlarına tepki gösterdi.

    "BU YENİ TEKNOLOJİ, SAĞLIĞA ZARARLI"

    Yeni tip koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyan protestocular, önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin sağlığa zararlı olduğunu dile getirdi.

    Protestocular, "5G'yi boykot" ve "5G teknolojisini durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

    Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi #2

    GÜNEY KORE'DEN SONRA BELÇİKA TANITTI

    Belçika, Güney Kore'den sonra, ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışmanın merkezinde yer alan bir iletişim altyapısı olan 5G teknolojisini tanıtan ilk ülkelerden biri.

    Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi #3

    Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi #4

    Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi #5

    Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi #6

    Belçika'da 5G karşıtı gösteri düzenlendi #7

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