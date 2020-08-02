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    Çekya’da itfaiyecilerin ölümden kurtulduğu anlar

    Çekya'da yanan bir kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri, yaşanan patlama ile fırlayan tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 00:55
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    Çekya’da itfaiyecilerin ölümden kurtulduğu anlar

    Çekya’nın Kozlany kentinde dün itfaiye ekipleri yanan bir kamyona müdahale ettiği sırada ölümden döndü. Ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada kamyonun tekerleği itfaiyecilerin üzerine fırladı.

    PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI

    Ekipler fırlayan tekerleğin altından kalmaktan son anda kurtulurken, 1 acil yardım görevlisi ve 2 itfaiyeci yaralandı. Patlama sonrası çevrede bulunan evlerde maddi hasar meydana geldi.

    Çekya’da itfaiyecilerin ölümden kurtulduğu anlar

    3 EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

    Güney Moravya İtfaiye Sözcüsü Jan Dvorak yaptığı açıklamada, "Kozlany’deki yangına 10 ekip gönderildi. 2 itfaiyeci ile 1 acil yardım görevlisi yaralandı. Birimler sahaya vardığında, kamyon zaten yanıyordu” ifadelerini kullandı. Dvorak, yaşanan patlama nedeni ile 3 evde maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

    Çekya’da itfaiyecilerin ölümden kurtulduğu anlar #1

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