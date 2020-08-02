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Çekya’da itfaiyecilerin ölümden kurtulduğu anlar

Çekya’da itfaiyecilerin ölümden kurtulduğu anlar

Çekya'da yanan bir kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri, yaşanan patlama ile fırlayan tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.