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- Çekya’da itfaiyecilerin ölümden kurtulduğu anlar
Çekya’da itfaiyecilerin ölümden kurtulduğu anlar
Çekya'da yanan bir kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri, yaşanan patlama ile fırlayan tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- İHA
- 02.08.2020 - 00:55
Çekya’nın Kozlany kentinde dün itfaiye ekipleri yanan bir kamyona müdahale ettiği sırada ölümden döndü. Ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada kamyonun tekerleği itfaiyecilerin üzerine fırladı.
PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI
Ekipler fırlayan tekerleğin altından kalmaktan son anda kurtulurken, 1 acil yardım görevlisi ve 2 itfaiyeci yaralandı. Patlama sonrası çevrede bulunan evlerde maddi hasar meydana geldi.
Çekya’da itfaiyecilerin ölümden kurtulduğu anlar
3 EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU
Güney Moravya İtfaiye Sözcüsü Jan Dvorak yaptığı açıklamada, "Kozlany’deki yangına 10 ekip gönderildi. 2 itfaiyeci ile 1 acil yardım görevlisi yaralandı. Birimler sahaya vardığında, kamyon zaten yanıyordu” ifadelerini kullandı. Dvorak, yaşanan patlama nedeni ile 3 evde maddi hasar oluştuğunu açıkladı.