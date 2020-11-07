Cem Özdemir: Almanya'da ülkücüler yasaklansın

Yeşiller Partisi vekili Cem Özdemir, ülkücülerin yasaklanmasını öngören ortak bir girişim için koalisyon partileriyle görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla tanınan PKK destekçileri Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir ile Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, ülkücülerin yasaklanması için harekete geçti.

Die Welt gazetesine konuşan Cem Özdemir "Ülkücüler dünyanın her yerinde kendi kötülüklerini yayan ve Avrupa'da sürekli hep şiddet olaylarıyla gündeme gelen militan aşırı sağcılardır." dedi.

"TEHDİT EDİYORLAR"

"Almanya'da Türkiye kökenli muhalifleri ve azınlık üyelerini de tehdit ediyorlar" diyen Özdemir, "Türk aşırı sağcıların Berlin, Dortmund ya da Hamburg'un ortasında barışçıl vatandaşların gözünü korkutmaları, dövmeleri ya da hayatını tehdit etmeleri mümkün olamaz." diye konuştu.

Özdemir, Almanya'daki siyasi partilerden kendi içlerindeki ülkücülerin etki sahibi olup olmadığını da incelemelerini istedi.

FRANSA YASAKLADI

Fransa İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin hafta başında Bakanlar Kurulu kararı ile "aşırı milliyetçi" ve "paramiliter" bir hareket olduğu gerekçesiyle Ülkü Ocakları'nın Fransa’daki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu.