Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.26
-2.15%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Cem Özdemir: Almanya'da ülkücüler yasaklansın

    Yeşiller Partisi vekili Cem Özdemir, ülkücülerin yasaklanmasını öngören ortak bir girişim için koalisyon partileriyle görüşmelere başladıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 17:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cem Özdemir: Almanya'da ülkücüler yasaklansın

    Almanya'da Türkiye düşmanlığıyla tanınan PKK destekçileri Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir ile Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, ülkücülerin yasaklanması için harekete geçti.

    Die Welt gazetesine konuşan Cem Özdemir "Ülkücüler dünyanın her yerinde kendi kötülüklerini yayan ve Avrupa'da sürekli hep şiddet olaylarıyla gündeme gelen militan aşırı sağcılardır." dedi.

    "TEHDİT EDİYORLAR"

    "Almanya'da Türkiye kökenli muhalifleri ve azınlık üyelerini de tehdit ediyorlar" diyen Özdemir, "Türk aşırı sağcıların Berlin, Dortmund ya da Hamburg'un ortasında barışçıl vatandaşların gözünü korkutmaları, dövmeleri ya da hayatını tehdit etmeleri mümkün olamaz." diye konuştu.

    Özdemir, Almanya'daki siyasi partilerden kendi içlerindeki ülkücülerin etki sahibi olup olmadığını da incelemelerini istedi.

    FRANSA YASAKLADI

    Fransa İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin hafta başında Bakanlar Kurulu kararı ile "aşırı milliyetçi" ve "paramiliter" bir hareket olduğu gerekçesiyle Ülkü Ocakları'nın Fransa’daki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu.

    Cem Özdemir: Almanya da ülkücüler yasaklansın #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir