Danimarka Başbakanı, vizonlarını itlaf eden çiftçi için ağladı

Danimarka Başbakanı, vizonlarını itlaf eden çiftçi için ağladı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, koronavirüs nedeniyle hayvanları itlaf edilen vizon çiftçisini ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

Avrupa'da vizonlarda mutasyon geçiren koronavirüs nedeniyle, birçok ülkedeki yüzlerce çiftlikte yetiştirilen milyonlarca vizon itlaf ediliyor.

DANİMARKA, 17 MİLYON VİZONU ÖLDÜRECEK

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hükümetin koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki 17 milyon vizonu itlaf etme kararı sonrası, sürüsünü kaybeden bir vizon çiftçisini ziyaret etti.

Başbakan Frederiksen, Kolding yakınlarında iki nesildir vizon üreticiliği yapan baba ve oğluyla yaptığı görüşme sonrası gazetecilerle buluştu.

BAŞBAKAN, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kısa bir süre içinde çiftçilerin işlerinin paramparça olduğunu dile getiren Başbakan'ın oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Başbakan gözyaşları içinde "Onlar için çok duygusaldı. Benim için de öyle. Üzgünüm" diyebildi.

VİZON KÜRKÜ ÜRETİMİNDE LİDER ÜLKE

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da hükümet, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine 4 Kasım’da, çiftliklerde yetiştirilen 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar vermişti.

BAŞBAKAN'IN İSTİFASI BİLE İSTENDİ

Karar sonrası vizon üreticileri ve muhalefet tarafından oldukça eleştirilen hatta istifası istenen Başbakan Frederiksen ise kamuoyundan özür dileyerek, yapılan değerlendirmeler sonucunda itlaf kararının tek çözüm olduğunu söylemişti.

Danimarka'da yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı bin 139 vizon çiftliği bulunuyor.