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    Danimarka'da camiye çirkin saldırı

    Danimarka'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısmen kapalı olan ve cuma namazları kılınmayan Aabenraa Camii'nin duvarına, Kur’an-ı Kerim’e hakaret içeren yazılar yazıldı.
    • AA
    • 24.01.2021 - 09:02
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    Danimarka'da camiye çirkin saldırı

    Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren ve Danimarka-Almanya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aabenraa Camii’ne İslamofobik saldırı düzenlendi.

    KUR'AN-I KERİM'E HAKARET

    Cami Derneği Başkanı Hurşit Tokay yaptığı açıklamada, cuma akşamı saat 18.00’de camiden ayrıldığını, saat 11.00 civarında geldiğinde duvarda İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaret içerikli yazıları fark ettiğini söyledi.

    Danimarka da camiye çirkin saldırı #1

    POLİS İNCELEME BAŞLATTI

    Olayı, Güney Jylland polisine bildirdiklerini aktaran Tokay, polisin konuya ilişkin soruşturma başlattığını ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyeceğini belirtti.

    Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Tokay, duvardaki yazıların silindiğini ve camide başka bir hasar tespit edilmediğini anlattı.

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