Dimetoka’da tarihi camide Yunan provokasyonu

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Yunanistan'n Edirne sınırının karşısındaki Dimetoka kentinde, ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi Mehmet Camii'nin minaresine Yunanistan bayrağı asıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan’ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen, ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine önceki gece kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldı. Sabah bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile belediye yetkilileri, Yunan bayrağını minareden indirdi.

AVRUPA'DAKİ EN ESKİ OSMANLI CAMİSİ

Avrupa’daki en eski Osmanlı camisi olarak bilinen Çelebi Sultan Mehmet Camii, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası’nın listesinde koruma altına alınmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI: "CUMA AKŞAMI YOKTU"

Dimetoka Belediye Başkanı Ramilos Haciyannoğlu, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bayrağın cuma akşamı minarede bulunmadığını belirterek, olayın cumartesi ya da sabaha karşı yaşandığını kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haciyannoğlu, bayrağın fark edilmesi üzerine indirildiğini, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.