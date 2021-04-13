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    Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı

    İngiltere’nin Worcestershire bölgesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘Dünyanın en büyük tavşanı’ olarak giren ‘Darius’ adlı tavşan, kaçırıldı.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 13:14
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    Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı

    İngiltere’nin Worcestershire bölgesindeki Stoulton kasabasında yaşayan Annette Edwards’a ait tavşan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı.

    Yaklaşık 130 santimetre uzunluğundaki tavşan, 2012’de Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘Dünyanın en büyük tavşanı’ olarak girmişti.

    BULANA BİN STERLİN ÖDÜL

    Edwards, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darius’u bulup getirene 1000 sterlin (11 bin 200 TL) vereceğini duyurdu.

    Polisten yapılan açıklamada, “Ödüllü bir tavşanın Worcestershire, Stoulton'daki evinden çalınmasının ardından bilgi topluyoruz. Tavşanın, 10 Nisan-11 Nisan günleri arasında, sahibinin mülkünün bahçesinden çalındığına inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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