Eski Fransız bakan Bertrand: Cumhurbaşkanlığı seçimine adayım

Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand, 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Xavier Bertrand, Le Point dergisine verdiği demeçte, gelecek yıl yapılacak seçimde yarışacağını ve görevinin aşırı sağcı Marine Le Pen'i yenmek ve Fransızları birleştirmek olduğunu belirtti.

"PARİS MERKEZLİ SİYASETİ BİTİRECEĞİM"

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) cumhurbaşkanı adaylığı seçimlerine girmeyeceğini ifade eden 56 yaşındaki Bertrand, devlet otoritesini yeniden tesis etmeyi, Paris merkezli siyaseti bitirmeyi ve çalışmayı ulusal projesinin temel taşı yapmayı hedeflediğini aktardı.

CHİRAC VE SARKOZY DÖNEMLERİNDE BAKANLIK YAPTI

Bertrand, Jacques Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 2005-2007'de Sağlık Bakanı, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2007-2009 ve 2010-2012 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da 8 Kasım 2020'de, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.