Fransa, eski Afgan çalışanlarını tahliye için irtibata bile geçmedi

Fransa, eski Afgan çalışanlarını tahliye için irtibata bile geçmedi

Fransız gazeteci Brice Andlauer, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının aksine, Fransa ordusu için çalışan Afganlarla tahliye için iletişime bile geçilmediğini yazdı.

Afganistan'da ABD ordusunun çekilmesinin ardından Taliban'ın ciddi bir direnişle karşılaşmadan, 1 ay gibi kısa sürede Kabil'e girerek yönetimi ele geçirmesi, Batılı ülkelerde büyük endişeye neden oldu.

Başta ABD olmak üzere, NATO göreviyle Afganistan'da bulunan diğer ülkelerin orduları için çalışan Afganlar, öldürülme endişeyisle tahliye edilmeyi bekliyor.

ABD, kendi adına çalışan Afganları Moritanya ve Katar gibi üçüncü ülkelere tahliye ederken, bazı ülkeler bunu da yapmadı. Bunlardan biri de Fransa.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız ordusu ve büyükelçiliği için çalışan Afganların tahliye edileceğini açıklamasına karşın, şu ana kadar hiçbir adımın atılmadığı ortaya çıktı.

"HİÇBİRİYLE İRTİBATA BİLE GEÇİLMEMİŞ"

Fransız gazeteci Brice Andlauer'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarına ulaştığını kaydederek, "Macron'un pazartesi akşamı yaptığı açıklamaya rağmen hiçbiri tahliye edilmemiş, hiçbiriyle irtibata dahi geçilmemiş. Evlerine kapanmış bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA BAKANLIĞI, SÜRECİ BLOKE EDİYOR"

Kabil'deki havalimanı ve Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğine ulaşımın kalabalık ve Taliban kontrol noktaları nedeniyle kaotik durumda olduğuna dikkati çeken Andlauer, Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneğinin, koruma talep eden eski Afgan çalışanların listesini Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğine ilettiğini bildirdi.

Gazeteci Andlauer, "Ancak Savunma Bakanlığı, süreci bloke ediyor gibi görünüyor." yorumunu yaptı.

"70'TEN FAZLA KİŞİ KORUMA TALEP EDİYOR"

Savunma Bakanı Florence Parly'nin 10 kadar Afgan çalışandan söz ettiğini belirten Brice Andlauer, "Koruma talep eden 70'ten fazla kişi var, umarız tarih bu defa tekerrür etmez." ifadelerine yer verdi.

80'E YAKIN AFGAN VİZE BEKLİYOR

Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği Başkanı Adel Abdul Raziq da Fransız medyasına Fransa'nın Taliban’ın kontrolünü ele aldığı Afganistan’da Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarını yüzüstü bıraktığı açıklamasını yapmıştı.

Bu durumdaki 80'e yakın kişinin vize beklediğini belirten Raziq, Fransız devletine vize bekleyen eski Afgan çalışanları için devreye girme çağrısında bulunmuştu.