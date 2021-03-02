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Fransa’da 10 bin çocuk rahiplerin cinsel istismarına uğradı

Fransa’da 10 bin çocuk rahiplerin cinsel istismarına uğradı

Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CIASE), Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara uğradığını açıkladı.