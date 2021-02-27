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    Fransa'da 88 yaşındaki sürücü, 191 kilometre hızla radara yakalandı

    Fransa'da 'aşı randevusuna geç kalmama' gerekçesiyle 191 kilometre hız yapan 88 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da trafikten men edildi.
    • AA
    • 27.02.2021 - 00:24
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    Fransa'da 88 yaşındaki sürücü, 191 kilometre hızla radara yakalandı

    Fransa'nın doğusundaki Bas Rhin bölgesi jandarmasından yapılan açıklamada, Bischoffsheim’de trafik ekiplerinin radarına 191 kilometre hızla bir aracın takıldığı belirtildi.

    "AŞIR RANDEVUMA GEÇ KALIYORDUM"

    Polis ekiplerinin aracı durdurduğu ve 88 yaşındaki sürücüsünün güvenlik güçlerine "Aşı randevuma geç kalıyorum." dediği belirtilen açıklamada, sürücünün aşı randevusuna gittiğini ispatlamasına rağmen ehliyetine el konularak aracının trafikten men edildiği kaydedildi.

    Fransa'da ocak ayında başlatılan aşılama programında 75 yaş üzerindekilere öncelik tanınıyor.

    Fransa da 88 yaşındaki sürücü, 191 kilometre hızla radara yakalandı #1

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