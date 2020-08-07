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- Fransa’da bankadaki rehine krizi sona erdi
Fransa’da bankadaki rehine krizi sona erdi
- AA
- 07.08.2020 - 00:38
Fransa’nın kuzeyindeki Le Havre kentinde bulunan bir bankada rehine krizi 3 saat sonra sona erdi.
6 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI
Kent merkezinde bir bankanın kapanış saatine yakın silahla içeri girip 6 kişiyi rehin alan 34 yaşında ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen şüpheli, polis ve getirilen ara bulucunun ikna çalışması ile 4 rehineyi bırakmış, 53 yaşındaki bir rehine ise kendi imkanları ile kaçmıştı.
REHİNELER KURTARILDI, ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüphelinin elinde son bir rehine kalmıştı. Bankada tutulan son rehine de polis özel harekat ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. Toplam 6 rehine olaydan zarar almadan kurtarıldı. 34 yaşındaki silahlı şahıs ise tutuklandı.
"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"
Ufak tefek suçlardan tanınan şüphelinin hiç ateş etmediği ve kimseye zarar vermediği, polis memurlarının açıklamasına göre soygun için değil, kendinden söz ettirmek için rehin alma olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelinin psikolojik rahatsızlığı da olduğu açıklandı.