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    Fransa’da bankadaki rehine krizi sona erdi

    Fransa'nın Le Havre kentinde bir bankada 34 yaşında silahlı bir şahsın rehin aldığı 6 kişi kurtarılırken şüpheli de yakalandı.
    • AA
    • 07.08.2020 - 00:38
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    Fransa’da bankadaki rehine krizi sona erdi

    Fransa’nın kuzeyindeki Le Havre kentinde bulunan bir bankada rehine krizi 3 saat sonra sona erdi.

    6 KİŞİYİ REHİN ALMIŞTI

    Kent merkezinde bir bankanın kapanış saatine yakın silahla içeri girip 6 kişiyi rehin alan 34 yaşında ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen şüpheli, polis ve getirilen ara bulucunun ikna çalışması ile 4 rehineyi bırakmış, 53 yaşındaki bir rehine ise kendi imkanları ile kaçmıştı.

    Fransa’da bankadaki rehine krizi sona erdi #1

    REHİNELER KURTARILDI, ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Şüphelinin elinde son bir rehine kalmıştı. Bankada tutulan son rehine de polis özel harekat ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. Toplam 6 rehine olaydan zarar almadan kurtarıldı. 34 yaşındaki silahlı şahıs ise tutuklandı.

    Fransa’da bankadaki rehine krizi sona erdi #2

    "PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR"

    Ufak tefek suçlardan tanınan şüphelinin hiç ateş etmediği ve kimseye zarar vermediği, polis memurlarının açıklamasına göre soygun için değil, kendinden söz ettirmek için rehin alma olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelinin psikolojik rahatsızlığı da olduğu açıklandı.

    Fransa’da bankadaki rehine krizi sona erdi #3

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