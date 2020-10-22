Fransa’da camilere yönelik saldırılar artıyor

Fransa'nın Bordeaux kentinde, bir caminin duvarına yazılar yazılıp camları kırıldı, Beziers kentindeki bir cami ise yakılmakla tehdit edildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te öğretmen Samuel Paty’in kafasının kesilerek öldürülmesinin ardından Müslümanlara yönelik şiddet arttı.

CAMİNİN CAMLARINI KIRDILAR

Fransa’nın Bordeaux kentinde valilik tarafından yapılan açıklamada, bir caminin duvarına yazılar yazılıp camlarının kırıldığı bildirildi.

BİR DİĞER CAMİYİ YAKMAKLA TEHDİT ETTİLER

Beziers kentinde ise bir caminin Facebook üzerinden kundaklanma tehdidi aldığı ve cami derneğinin şikayette bulunduğu açıklandı. Yaşanan olayların ardından camiler güvenlik güçlerinin koruması altına alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI: "SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Bu şiddet eylemleri cumhuriyet topraklarında kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Darmanin, camileri korumak üzere güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI: MÜSLÜLANLARI KORUMAYA HAZIRIZ

Cezayir doğumlu bir Fransız olan Beziers Belediye Başkanı Robert Menard ise, olayı kınarken tüm kentin Beziers’deki Müslümanları korumak için hazırda olduğunu ifade etti.