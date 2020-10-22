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    Fransa’da camilere yönelik saldırılar artıyor

    Fransa’da camilere yönelik saldırılar artıyor

    Fransa'nın Bordeaux kentinde, bir caminin duvarına yazılar yazılıp camları kırıldı, Beziers kentindeki bir cami ise yakılmakla tehdit edildi.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 02:01
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    Fransa’nın başkenti Paris’te öğretmen Samuel Paty’in kafasının kesilerek öldürülmesinin ardından Müslümanlara yönelik şiddet arttı.

    CAMİNİN CAMLARINI KIRDILAR

    Fransa’nın Bordeaux kentinde valilik tarafından yapılan açıklamada, bir caminin duvarına yazılar yazılıp camlarının kırıldığı bildirildi.

    Fransa’da camilere yönelik saldırılar artıyor #1

    BİR DİĞER CAMİYİ YAKMAKLA TEHDİT ETTİLER

    Beziers kentinde ise bir caminin Facebook üzerinden kundaklanma tehdidi aldığı ve cami derneğinin şikayette bulunduğu açıklandı. Yaşanan olayların ardından camiler güvenlik güçlerinin koruması altına alındı.

    Fransa’da camilere yönelik saldırılar artıyor #2

    İÇİŞLERİ BAKANI: "SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

    Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Bu şiddet eylemleri cumhuriyet topraklarında kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

    Bakan Darmanin, camileri korumak üzere güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini belirtti.

    Fransa’da camilere yönelik saldırılar artıyor #3

    BELEDİYE BAŞKANI: MÜSLÜLANLARI KORUMAYA HAZIRIZ

    Cezayir doğumlu bir Fransız olan Beziers Belediye Başkanı Robert Menard ise, olayı kınarken tüm kentin Beziers’deki Müslümanları korumak için hazırda olduğunu ifade etti.

    Fransa’da camilere yönelik saldırılar artıyor #4

    Fransa’da camilere yönelik saldırılar artıyor #5

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