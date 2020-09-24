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    Fransa'da kadına şiddet önlemi: Elektronik bileklik

    Fransa'da kadına şiddet uygulayan erkeklerin elektronik bileklik aracılığıyla izleneceği bildirildi.
    • AA
    • 24.09.2020 - 15:21
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    Fransa'da kadına şiddet önlemi: Elektronik bileklik

    Fransa'da yayımlanan karara göre, şiddet uyguladığı kadına yaklaşmasını engellemek amacıyla saldırgana elektronik bileklik takılacak.

    UYARI VERECEK

    Yarın yürürlüğe girecek uygulamayla saldırganın konumu tespit edilecek ve kendisine izin verilen yaklaşma mesafesi aşıldığında uyarı sisteme devreye girecek.

    YILBAŞINDA ÜLKE GENELİNDE UYGULANACAK

    Uygulama ilk olarak 5 bölgede hayata geçirilecek, 31 Aralık'ta ise ülke geneline yayılacak.

    Kadına şiddet uygulayan erkeğin elektronik bileklikle izlenebilmesi için mahkeme kararı gerekecek.

    SON 2 YILDA 267 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

    Fransa'da resmi rakamlara göre geçen yıl 146, 2018'de ise 121 kadın eşinin veya birlikte yaşadığı kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

    Fransa da kadına şiddet önlemi: Elektronik bileklik #1

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