Fransa'da polis, insanların siyasi ve dini görüşlerini listeleyecek

Fransa'da polis ve jandarmanın 'devletin güvenliği adına' insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine onay verildi.

Fransa'da Danıştay, aralarında Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve Fransa Avukatlar Sendikası'nın olduğu sendikaların, söz konusu kararnamelere ilişkin itirazları hakkındaki kararını açıkladı.

"DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE ZARAR YOK"

Danıştay, onayladığı bu kararnamelerin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü orantısız şekilde ihlal etmediğini belirtti.

DEVLETİN GÜVENLİĞİ İÇİN "FİŞLEME"

4 Aralık'ta hükümetin kararıyla yayımlanan kararnameler, polisin ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veriyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILAN HER ŞEY LİSTELENECEK

Kararnamelere göre sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yorumlar ve terör eylemlerinde bulunmakla şüphelenilen veya Fransa'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişiler listelenebilecek. Kararnamelerdeki düzenlemeler, ülkedeki dernekleri de kapsıyor.

Ülkede bu kararnameler yayımlanmadan önce polis ve jandarmanın insanların sadece eylemlerin listelenmesine izin veriliyordu.