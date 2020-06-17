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    Fransa'da sağlıkçıların protestosuna polis müdahalesi

    Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, aldıkları düşük ücreti protesto etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüldü.
    • DHA
    • 17.06.2020 - 05:50
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    Fransa'da sağlıkçıların protestosuna polis müdahalesi

    Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları düşük maaş aldıkları, koronavirüs salgını süresince hastanelerde yetersiz ekipman olmasını ve çalışan yetersizliği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenliyor.

    FRANSIZ POLİSİ, SAĞLIKÇILARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

    Kentte sendikalar tarafından izinsiz organize edilen protestolarda polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

    Fransa'da sağlıkçıların protestosuna polis müdahalesi- İZLE

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin kırmızı bir otomobili yan döndürdükleri ve polisin önüne barikat kurdukları görüldü.

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