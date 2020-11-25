Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği, polis şiddetini artırabileceği, yönetimi otoriterliğe sürükleyebileceği yönünde eleştirilen güvenlik yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Fransa'da Macron'un bizzat desteklediği, ülke çapında protesto edilen güvenlik yasa tasarısı meclisten geçti

Mecliste 17 Kasım'dan bu yana görüşülen ve güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda paylaşılmasını yasaklayan maddeler içeren tasarıya 104 milletvekili ret, 388 milletvekili kabul oyu kullandı.

Meclisteki 66 parlamenterin çekimser oy kullandığı tasarı, Ocak 2021'de senatonun onayına sunulacak.

Senatodan geçmesi halinde tasarı, son bir kez daha mecliste oylanacak.

TASARININ TARTIŞILAN BÖLÜMLERİ

Belediye bünyesinde gösterilere müdahale için özel birliklerin kurulmasını öngören tasarı, güvenlik güçlerine görev sırasında kameralar kullanarak insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştirilen tasarı, diğer yandan güvenlik güçlerinin görsellerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyor.

MACRON YÖNETİMİ OTORİTERLEŞİYOR

Polis sendikaları tarafından beğenilen ancak uluslararası kuruluşlar, medya temsilcileri, aktivistler muhalefet başta olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepki alan yasa tasarısı "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin otoriter sürece kayma hevesi" şeklinde değerlendiriliyor.

Başbakan Jean Castex ise parlamentoda oylama öncesi yaptığı konuşmada, yasa tasarısının "mükemmel şekilde" hazırlandığını savundu.

Tasarının kabul edilmesiyle polis memurlarının görüntülerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin engelleneceğini öne süren Castex, devam edecek parlamento oturumlarında tasarının daha netlik kazanacağını iddia etti.

FRANSA'DA POLİS ŞİDDETİ

Fransa'nın başkenti Paris'te dün gece polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan, 500'e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

Alanda görüntü çeken gazetecilere de şiddet uygulayan polis ve jandarmanın görüntülerinin gündem olmasının ardından gelen tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı, polisler hakkında soruşturma açıldığını kaydetmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI "ŞOKE EDİCİ" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sığınmacılara yönelik polis şiddetine ilişkin görüntüleri "şoke edici" olarak nitelemiş, Ulusal Polis Soruşturma Birimine savunmalarını iletmeleri için 48 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Avrupa başta olmak üzere 45 ülkede 320 binden fazla gazetecinin kayıtlı olduğu Brüksel merkezli Avrupa Birliği Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Ricardo Gutierez olayı kınayarak Bakan Darmanin'i istifaya çağırmıştı.

Birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi de sığınmacılara desteklerini ifade ederek polis şiddetini kınamıştı.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.