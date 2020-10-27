Fransız feminist gazeteci: Başörtüsü düşmanımızın üniforması

Fransız kadın gazeteci Elisabeth Levy, başörtünün Fransa'nın düşmanlarının üniforması olduğunu savunarak, öldürülen öğretmenin anısına birkaç günlüğüne başörtülerini çıkartabileceğini söyledi.

Avrupa'da son yıllarda artan İslamofobi ve yabancı düşmanlığı, artık liderler ve medya üzerinden de yayılmaya başladı.

MACRON'A CAN SUYU: İSLAMOFOBİ

İslam'ın Hristiyanlık gibi dönüştürülmesi gerektiği sözlerini sarf eden, ülkesindeki Müsümanların Fransa'ya uygun bir İslam'ı yaşaması gerektiğini ilk olarak sözsel, şimdilerde bazı camileri kapatarak dayatmaya başlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler de var, destekler de.

Beceriksiz ekonomik reformlar nedeniyle ve Sarı Yeleklilerle başı dertte olan, koronavirüs salgını ile iyice bunalan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uğraşmakta arayan Macron'un imdadına yetişen, İslam'a ve Müslümanlara yönelik hastalıklı bakış açısına bir yenisi daha eklendi.

FRANSIZ KADIN GAZETECİ: "BİRKAÇ GÜNLÜĞÜNE BAŞLARINI AÇSINLAR"

Bu kez bir Fransız kadın gazeteci, canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Feminist gazeteci Elisabeth Levy, CNEWS kanalında konuk olduğu programda, kamusal alanda başörtüsü yasağının getirilip getirilmemesine ilişkin tartışmaya katıldı.

"BAŞÖRTÜSÜ, FRANSA DÜŞMANLARININ ÜNİFORMASI"

Başörtüsünün birçok kişi için siyasi İslam’ın ve cinsel ayrımın simgesi olduğunu iddia eden Levy, "Çok sayıda Müslüman, 'Biz de diğerleri gibi Fransızız, ulusal topluluğun bir parçasıyız.' diyor. Fransa düşmanlarının üniforması da olan başörtüsü için, bir kişinin bile Samuel Paty’nin anısına, 'bir haftalığına ya da birkaç günlüğüne sağduyu göstererek başörtümü çıkarıyorum' dememesine şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER: "SARHOŞ ÇIKMIŞ"

Levy, Sunucu ve diğer konukların şaşkın bakışları arasında sözlerine devam ederek, bunu dayatmadığını dile getirdi.

Öte yandan videonun sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından, bazı kullanıcılar Levy'nin sarhoş olarak ya da madde kullanarak yayına çıktığı yorumlarıyla tepki gösterdi.