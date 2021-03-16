Fransız vekiller cinsel ilişki yaşını onayladı

Fransa'da rıza yaşının 15 olarak belirlenmesi ve bu yaşın altındakilerle yaşanan cinsel ilişkinin 'tecavüz' sayılmasına dair yasa, Ulusal Meclis'ten geçti.

Cinsel ilişki rıza yaşının bulunmadığı Fransa'da #MeToo (Ben de) akımının ikinci dalgası olarak görülen tecavüz ve ensest ilişki mağdurlarının seslerini duyurmaya çalışmaları sonrası, uzun süredir gündemde olan değişikliğe onay geldi.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te rıza yaşının 15 olması gerektiğine dair cinsel şiddet yasası oy birliğiyle kabul edildi.

5 YAŞ ÜSTÜ TECAVÜZ SAYILACAK

Aradaki yaş farkı 5'i geçtiği takdirde 15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkiye girmek 'tecavüz' kabul edilecek ve bu kişiler 20 yıla kadar hapisle yargılanabilecek.

Bununla birlikte rıza yaşı ensest ilişkilerde de 18'e çıkarıldı. 15 yaşından küçük çocukları internet üzerinden cinsel eylemlerde bulunmaya teşvik eden kişiler ise 10 yıla kadar hapis ve 150 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Mevcut yasalar, 15 yaşın altındakilerle cinsel ilişkiyi suç olarak görse de 'tecavüz' veya 'cinsel saldırı' suçlamaları yöneltilebilmesi için ilişkide rıza olup olmadığına bakılmasını gerektiriyordu ve çoğunlukla tatmin edici olmayan cezalarla yetiniliyordu.

MACRON YÜKSEK OLMASINI İSTEDİ

Yeni yasanın ilk taslağında rıza yaşının 15 değil 13 olarak belirlenmesi talep edilmişti ki bu, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük sınırdı. Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaş sınırının daha yüksek olması için bastırmıştı.

Üzerinde yapılan yaklaşık 300 değişiklik sonrası Ulusal Meclis'te kabul edilen yasanın parlamentonun diğer kanadı olan Senato'dan da onay alması gerekiyor.