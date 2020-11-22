Fransızlara akıl sağlığı uyarısı: Sürekli haber izlemeyin

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın koronavirüs salgınında Fransızların akıl sağlığının kötüleştiğini açıklaması üzerine Sağlık Bakanlığı bazı uyarılarda bulundu.

Fransa Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede artan akıl sağlığı problemlerine karşı insanların yakınlarıyla temas halinde kalması gerektiği belirtildi.

"SÜREKLİ HABER İZLEMEYİN, ALKOL VE TÜTÜNÜ AZALTIN"

Haberlerin sürekli izlenmemesi çağrısında bulunulan açıklamada, alkol ve tütün ürünlerinin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğine işaret edildi.

Fransız tenor Stephane Senechal şarkı söylerken

"AKLINIZI KORUYUN, TEDAVİYİ REDDETMEYİN"

Açıklamada, Fransızların akıl sağlığına dikkat etmesi ve tedavileri reddetmemesi uyarısında bulunuldu.

Fransız oyun yazarı ve tiyatro oyuncusu Trinidad Garcia

"EKONOMİSİ BOZULAN GENÇLERİN AKIL SAĞLIĞI KÖTÜLEŞTİ"

Sağlık Bakanı Veran, 19 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınında Fransızların ve özellikle ekonomik zorluklar yaşayanlar ile 18-24 yaş aralığındaki kişilerin akıl sağlığının kötüleştiğini belirtmişti.

HER KESİMDE DEPRESİF SENDROM ARTTI

Ülkede her kesimde depresif sendromlarda artış yaşandığını ifade eden Veran, ağustostan bu yana insanların çok daha endişeli ve yaşam memnuniyetinde azalma olduğunu kaydetmişti.

Veran, bu salgının insanlarda stres yarattığını ve çoğunluğunda psikolojik sorunlara neden olduğunu söylemişti.