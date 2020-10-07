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    Hollanda'da jinekolog, 17 kadını hamile bıraktı

    Hollanda'da hayatını kaybeden Jan Wildschut adlı jinekoloğun, kimliği bilinmeyen donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlardan en az 17 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 00:39
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    Hollanda'da jinekolog, 17 kadını hamile bıraktı

     

    Şaşkınlık yaratan olay, Hollanda'nın Zwolle kentinde 1981-1993 tarihleri arasında meydana geldi.

    SPERMLERİNİ HASTALARINA AKTARMIŞ

    Bu yıllarda kentte bulunan Isala Hastanesi'nde jinekolog olarak görev yapan Jan Wildschut'un kimliği bilinmeyen donörlerden sperm aldıklarını düşünen kadınlardan en az 17 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.

    Hollanda da jinekolog, 17 kadını hamile bıraktı #1

    SUNİ DÖLLEME PROGRAMINA DAHİL OLMUŞ

    Wildschut’ın eylemlerinin ‘ahlaki açıdan kabul edilemez’ olduğu ifade edildi. Wildschut’ın hastanede çalıştığı dönemde, hastanenin donör sperm ile suni dölleme programına dahil olduğu ve daha fazla çocuğun babası olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

    GEÇEN YIL ORTAYA ÇIKTI

    Olayın 2019'da ortaya çıkmasının ardından hastane, sperm bağışı konusunda ‘daha şeffaf olmak için' söz konusu jinekoloğun ailesi ve donör çocuklarla birlikte kamuoyuna açıklama kararı aldı.

     

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