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    İngilizler, kısıtlamanın kalktığı sahillere akın etti

    İngiltere'de halk, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından sahillere doluşurken, yapılan uyarılara aldırmadı.
    • İHA
    • 26.06.2020 - 07:59
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    İngilizler, kısıtlamanın kalktığı sahillere akın etti #1

    Avrupa’da normalleşme sürerken, İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyinde bulunan Brighton kenti, sıcak havanında etkisi ile vatandaşların akınına uğradı.

    SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARISI YAPILDI

    Brighton Belediyesi, ise sahillere sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan uyarı levhaları koydu. Sahile yakın büfelerde ise uzun kuyruklar oluştu.

    Vatandaşların akınına uğrayan sahil şeridinde sosyal mesafeye uyulmadığı ve maske takılmadığı görüldü.

    İngilizler, kısıtlamanın kalktığı sahillere akın etti #2

    4 TEMMUZ'DA KAFELER AÇILIYOR

    Öte yandan İngiltere’de normalleşme adımları kapsamında 4 Temmuz’da ülke genelinde kafe ve restoranların açılması planlanırken, spor salonları ise kapalı kalmaya devam edecek.

    İngiltere’de toplam korona virüs vaka sayısı 307 bin 980’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 230’a ulaştı.

    İngilizler, kısıtlamanın kalktığı sahillere akın etti #3

    İngilizler, kısıtlamanın kalktığı sahillere akın etti #4

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