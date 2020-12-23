İngiltere'den Fransa'ya geçebilmek için bekleyen 5 binden fazla tır şoförünün koronavirüs testi yaptırmaları istendi. Tır şoförleri ile polisler arasında arbede yaşandı.

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edilmesiyle Fransa sınırının kapatılmasının ardından binlerce tır sınırda mahsur kalmıştı.

Paris ve Londra hükümetleri arasında varılan mutabakata rağmen 3 gündür Fransa'ya geçebilmek için bekleyen şoförlerin sorunu çözülemedi.

TIR SAYISI 5 BİNİ BULDU

Dover Limanı'na çıkan yolda bekleyen tırların sayısının 5 bini bulduğu belirtilirken, test zorunluluğu nedeniyle kuyruğun daha da uzaması bekleniyor.

Askerlerin de desteğiyle testlere başlansa da durumun normale dönmesinin birkaç gün süreceği öngörülüyor.

İngiltere - Fransa sınırında 5 bin tır birikti VİDEO

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ARBEDE YAŞANDI, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, bir an önce Fransa'ya geçmek için test olmayı bekleyen şoförler ile polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Kent polisinden yapılan açıklamada, olay sırasında bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

SINIRIN KAPATILMA SÜRECİ

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 50'den fazla ülke, İngiltere'yle olan seyahati durdurmuştu.

Fransa'nın 20 Aralık'ta aldığı karar nedeniyle de Dover Limanı'na çıkan kara yolunda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

Market zincirleri, yasak nedeniyle özellikle sebze ve meyve tedarikinde sorun yaşanabileceğini duyurmuştu.

Dün varılan mutabakatta, İngiltere'den Fransa'ya seyahat etmek isteyenlere, seyahat öncesi son 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptırma zorunluluğu getirilmişti.