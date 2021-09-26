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    İngiltere'de benzin kuyruğunda kavgalar başladı

    İngiltere'de benzin kuyruğunda kavgalar başladı

    Nakliye sıkıntısı nedeniyle gıda ve akaryakıt kıtlığının başladığı İngiltere'de kuyruklarda bekleyen İngilizlerin sabrı taştı, bazıları benzin alabilmek için birbirine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 04:28
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 04:36
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    Brexit sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de başlayan nakliyeci eksikliği yüzünden, başta akaryakıt olmak üzere birçok sektör olumsuz yönde etkilendi.

    BENZİN İSTASYONLARINDA UZUN KUYRUKLAR

    Ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanırken, mağduriyet yaşamak istemeyen İngilizler, istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    İngiltere de benzin kuyruğunda kavgalar başladı #1

    BENZİN SIRASINDA KAVGA

    İngiltere'deki yakıt krizinin ortasında hayal kırıklığı yaşayan bazı müşteriler, bir benzin istasyonunun önünde birbirine girdi.

    Benzin alımı ya da sıra anlaşmazlığı nedeniyle başladığı tahmin edilen kavgada iki ailenin büyükleri kavgaya tutuşurken, genç aile üyeleri de birbirine saldırdı.

    İngiltere'de benzin kuyruğunda kavgalar başladı-Video

    KAVGADAN SONRA BİRBİRLERİNİ TESELLİ ETTİLER

    Kavga sonrası grup, birbirlerinin yerden kalkmasına yardım ederek teselli etti.

    Bakanların ve polisin sürücüleri durumu daha da kötüleştirmemek adına “duyarlı” olmaya çağırmasına karşın, ülke genelinde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

    İngiltere de benzin kuyruğunda kavgalar başladı #2

    İngiltere de benzin kuyruğunda kavgalar başladı #3

    İngiltere de benzin kuyruğunda kavgalar başladı #4

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