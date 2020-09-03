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    İngiltere’de çevrecilerden kefenli eylem

    İngiltere’nin başkenti Londra’da, çevreciler tarafından 1 Eylül itibariyle geniş çaplı protestolar başlatıldı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 14:12
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    İngiltere’de çevrecilerden kefenli eylem

    Londra'da bir araya gelen eylemciler, “Yok Oluş İsyanı” (Extinction Rebellion) kapsamında, iklim değişikliklerine dikkat çekti.

    Eylemciler kefen giyerek yere uzanarak sessiz eylem gerçekleştirirken, polisler Parlamento Meydanı, Big Ben ve Başbakanlık ofisi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

    ÖLÜME DİKKAT ÇEKTİLER

    Eylemciler, kefen giyerek iklim değişikliğinin ölümlere neden olduğuna bir kez daha sıra dışı bir şekilde dikkat çekmek istedi.

    İngiltere’de çevrecilerden kefenli eylem #1

    Eylemciler, yerel saat ile 19.00 sıralarında eylemlerini sonlandırması gerekirken polisin tüm uyarılan aldırış etmeden protestolarını sürdürdü. Eyleme devam etmek isteyen protestocular polis tarafından gözaltına alındı.

    İngiltere’de çevrecilerden kefenli eylem


    İngiltere’de çevrecilerden kefenli eylem #2

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