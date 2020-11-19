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İngiltere’de kadınların yumruklu kavgası
İngiltere'de iki kadın arasında nedeni henüz belli olmayan bir nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, o anlar görüntülendi.
- DHA
- 19.11.2020 - 00:57
- Güncelleme : 19.11.2020 - 01:43
İngiltere’nin West Midlands bölgesinin Coventry kentinde, bisikletli bir kadın ile caddedeki başka bir kadın arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
BİRBİRLERİNE TEKME ATTILAR, YUMRUK SAVURDULAR
Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, duraktaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İngiltere’de kadınların tekmeli yumruklu kavgası-Video
ARKADAŞLARI, BİSİKLETİ KADINA SALDIRDI
Görüntülerde, bisikletli kadının, caddedeki yürüyen kadını otobüse doğru savurması üzerine savrulan kadının arkadaşları bir anda bisikletli kadının etrafını sardı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Dört kadının birbirine girdiği kavga sosyal medyada viral oldu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, kavganın nedenin ise henüz bilinmiyor.