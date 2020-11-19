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    İngiltere’de kadınların yumruklu kavgası

    İngiltere'de iki kadın arasında nedeni henüz belli olmayan bir nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, o anlar görüntülendi.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 00:57
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 01:43
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    İngiltere’de kadınların yumruklu kavgası

    İngiltere’nin West Midlands bölgesinin Coventry kentinde, bisikletli bir kadın ile caddedeki başka bir kadın arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

    BİRBİRLERİNE TEKME ATTILAR, YUMRUK SAVURDULAR

    Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, duraktaki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    İngiltere’de kadınların tekmeli yumruklu kavgası-Video

    İngiltere’de kadınların yumruklu kavgası #1

    ARKADAŞLARI, BİSİKLETİ KADINA SALDIRDI

    Görüntülerde, bisikletli kadının, caddedeki yürüyen kadını otobüse doğru savurması üzerine savrulan kadının arkadaşları bir anda bisikletli kadının etrafını sardı.

    İngiltere’de kadınların yumruklu kavgası #2

    2 KİŞİ GÖZALTINDA

     

    Dört kadının birbirine girdiği kavga sosyal medyada viral oldu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, kavganın nedenin ise henüz bilinmiyor.

    İngiltere’de kadınların yumruklu kavgası #3

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