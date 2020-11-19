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İngiltere’de kadınların yumruklu kavgası

İngiltere’de kadınların yumruklu kavgası

İngiltere'de iki kadın arasında nedeni henüz belli olmayan bir nedenle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, o anlar görüntülendi.