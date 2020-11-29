İngiltere'de salgın önlemleri karşıtı protesto: 150 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri protesto için düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

Metropolitan Polisi, Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" grubunun öğle saatlerinde Londra'nın çeşitli bölgelerinde başlattığı ve yerel saatle 20.00'ye (TSİ 23.00) kadar süren gösteriye ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

150 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, grubun toplanmasını önlemek ve insanları eve gitmeye teşvik etmek için bir dizi erken müdahalede bulunulduğu kaydedilirken Kovid-19 önlemlerini ihlal etmek, polise saldırmak ve uyuşturucu bulundurmak suçları kapsamında en az 150 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

"PROTESTOCULAR, KANUNLARI ÇİĞNEDİLER"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baş komiser Stuart Bell, "Bu, Metropolitan, Londra şehir ve İngiliz ulaşım polisleri için zorlu bir gündü. Gözaltılar, eylemcilerin kasıtlı olarak kanunları çiğnemelerinin, memurlarımızı saldırmalarının ve trafiği kesintiye uğratmalarının bir sonucudur." ifadesini kullandı.