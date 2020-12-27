Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
202.450
8.55%
EXEN Coin
10.68
-1.47%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus'u grafiti ile kapladılar

    İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus'u grafiti ile kapladılar

    İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü Oxford Circus Metro istasyonuna, yüzü maskeli bir grup tarafından grafiti yapıldı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 03:46
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 03:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere genelinde her yıl, 25 Aralık günü Noel nedeniyle ulaşım durdurularak istasyonların giriş ve çıkışlara kapatılıyor.

    GRAFİTİCİLER METROYU BOYADI

    Bunu fırsat bilen bir grup grafiti sanatçısı, başkent Londra’nın en yoğun duraklarından Oxford Circus Metro İstasyonu’na bir şekilde girerek, grafiti saldırısı gerçekleştirdi.

    İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus'u grafiti ile kapladılar-Video

    İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus u grafiti ile kapladılar #1

    BAŞTAN SONRA GRATİFİ YAPTILAR

    Noel nedeniyle istasyonda güvenlik görevlileri ve çalışanların olmamasını fırsat bile grafiti sanatçıları, istasyonun platform kısmını baştan sona grafiti ile boyayarak istasyondan ayrıldı.

    İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus u grafiti ile kapladılar #2

    GÖREVLİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Sabah saatlerinde istasyonu açan görevliler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına uğrarken, çizilen grafitilerin silinmesi için çalışma başlattı.

    İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus u grafiti ile kapladılar #3

    İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus u grafiti ile kapladılar #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir