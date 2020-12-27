İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus'u grafiti ile kapladılar

İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus'u grafiti ile kapladılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ünlü Oxford Circus Metro istasyonuna, yüzü maskeli bir grup tarafından grafiti yapıldı.

İngiltere genelinde her yıl, 25 Aralık günü Noel nedeniyle ulaşım durdurularak istasyonların giriş ve çıkışlara kapatılıyor.

GRAFİTİCİLER METROYU BOYADI

Bunu fırsat bilen bir grup grafiti sanatçısı, başkent Londra’nın en yoğun duraklarından Oxford Circus Metro İstasyonu’na bir şekilde girerek, grafiti saldırısı gerçekleştirdi.

İngiltere’nin en ünlü metro istasyonu Oxford Circus'u grafiti ile kapladılar-Video

BAŞTAN SONRA GRATİFİ YAPTILAR

Noel nedeniyle istasyonda güvenlik görevlileri ve çalışanların olmamasını fırsat bile grafiti sanatçıları, istasyonun platform kısmını baştan sona grafiti ile boyayarak istasyondan ayrıldı.

GÖREVLİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sabah saatlerinde istasyonu açan görevliler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına uğrarken, çizilen grafitilerin silinmesi için çalışma başlattı.