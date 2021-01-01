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İskoçya Başbakanı Sturgeon'dan bağımsızlık ve AB paylaşımı
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere'nin AB ile anlaşması sonrası, bağımsızlık referanduma gideceklerini belirtmesinin ardından, bu kez de Avrupa Birliği'ne döneceklerinin mesajını verdi.
- Haber Merkezi
- 01.01.2021 - 04:37
- Güncelleme : 01.01.2021 - 06:12
İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmada uzlaştı.
İSKOÇYA AB'DE KALMAK İSTİYOR
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ise, 2016 referandumunda İskoçların neredeyse üçte ikisinin AB'de kalma konusunda oy verdiğini ifade ederek, İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda ikinci bir referandum düzenleme hakkını talep etmişti.
"İSKOÇYA, YAKINDA AB'YE DÖNECEK"
Sturgeon, son olarak yeni yılın ilk saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskoçya yakında Avrupa Birliği'ne dönecek. Işıkları açık tutun." ifadeleri kullanırken, bir binaya yansıtılmış, "İskoçya Avrupa Birliği'ni seviyor" yazısının olduğu fotoğrafı da paylaşımına ekledi.