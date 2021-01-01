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İskoçya Başbakanı Sturgeon'dan bağımsızlık ve AB paylaşımı

İskoçya Başbakanı Sturgeon'dan bağımsızlık ve AB paylaşımı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere'nin AB ile anlaşması sonrası, bağımsızlık referanduma gideceklerini belirtmesinin ardından, bu kez de Avrupa Birliği'ne döneceklerinin mesajını verdi.