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    İskoçya'da 30 yıldır kayıp olan nişan yüzüğü sahilde bulundu

    İskoçya’da bir kadının 30 yıl önce kaybettiği nişan yüzüğü, sahilde bulundu.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 22:13
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    İskoçya'da 30 yıldır kayıp olan nişan yüzüğü sahilde bulundu

     

    İskoçya'da metal dedektörü ile Carnoustie kasabasındaki sahilde arama yapan George Taylor, nişan yüzüğü buldu. Nişan yüzüğünün içinde baş harfleri yazılmış ve 1963 yılına ait olduğunu farketti.

    Harekete geçen Toylar yüzüğün sahibini sosyal medya üzerinden ulaştı. Yüzüğün sahibinin 30 yıl önce nişan yüzüğünü kaybeden ve  Broughty Ferry’de yaşayan Dorothy Nicoll olduğu ifade edildi.

    İskoçya da 30 yıldır kayıp olan nişan yüzüğü sahilde bulundu #1

    "ÇOKTAN UMUDUMU KESMİŞTİM"

    İngiliz medyasından DCT'de yayınlanan söz konusu yüzüğü, yaklaşık 30 yıl önce kaybeden Nicoll, eşi Andrew’ın 4 yıl önce hayatını kaybettini belirterek, "Çoktan umudumu kesmiştim. Ancak, eşim 4 yıl önce öldü. Yüzüğü ilk bakışta tanıdım ve duygulandım. Sanki o nişan yüzüğünü geri almış gibi hissettim. Çok mutluyum" dedi.

    İskoçya da 30 yıldır kayıp olan nişan yüzüğü sahilde bulundu #2

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