İskoçya'da 30 yıldır kayıp olan nişan yüzüğü sahilde bulundu

İskoçya’da bir kadının 30 yıl önce kaybettiği nişan yüzüğü, sahilde bulundu.

İskoçya'da metal dedektörü ile Carnoustie kasabasındaki sahilde arama yapan George Taylor, nişan yüzüğü buldu. Nişan yüzüğünün içinde baş harfleri yazılmış ve 1963 yılına ait olduğunu farketti.

Harekete geçen Toylar yüzüğün sahibini sosyal medya üzerinden ulaştı. Yüzüğün sahibinin 30 yıl önce nişan yüzüğünü kaybeden ve Broughty Ferry’de yaşayan Dorothy Nicoll olduğu ifade edildi.

"ÇOKTAN UMUDUMU KESMİŞTİM"

İngiliz medyasından DCT'de yayınlanan söz konusu yüzüğü, yaklaşık 30 yıl önce kaybeden Nicoll, eşi Andrew’ın 4 yıl önce hayatını kaybettini belirterek, "Çoktan umudumu kesmiştim. Ancak, eşim 4 yıl önce öldü. Yüzüğü ilk bakışta tanıdım ve duygulandım. Sanki o nişan yüzüğünü geri almış gibi hissettim. Çok mutluyum" dedi.