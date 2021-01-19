İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla bu yıl içinde hükümetler arası zirvenin yapılacağını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanyol büyükelçilere hitaben Madrid'de düzenlenen konferansta Türkiye-İspanya ilişkilerine de değindi.

Türkiye ile yapılması planlanan ikili zirveye önem verdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bu konuda konuştuğunu söyleyen Sanchez, "Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik ortağı olan ve tam üyelik süreci devam eden, NATO üyesi Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE YAPICI BİR DİYALOG KURULMALI"

Sanchez, İspanya'nın AB'deki ortaklarıyla (Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi) dayanışmasını bırakmadan, Türkiye ile yapıcı bir diyalog kurulmasına destek verdiğini yineledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte.