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    İspanya’da ikinci dalga alarmı: Katalonya'da karantina

    İspanya’da ikinci dalga alarmı: Katalonya'da karantina

    İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da, koronavirüs salgınında artan vaka sayısı nedeniyle 200 bin kişinin yaşadığı Segria bölgesi karantina altına alındı.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 03:48
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    İspanya’da ikinci dalga alarmı: Katalonya'da karantina #1

    İspanya’da koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği başladı. İspanya’ya bağlı özerk bölge olan Katalonya’da Lleida ilinin 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria bölgesi karantina altına alındı.

    "VAKALAR ARTTIĞI İÇİN BÖLGEYİ KAPATIYORUZ"

    Katalan Bölge Başkanı Quim Torra yaptığı açıklamada, "Segria’yı koronavirüs enfeksiyonlarında ani bir artış olduğunu doğrulayan veriler nedeniyle kapatmaya karar verdik" dedi.

    Yerel saatle 12.00’dan itibaren karantina uygulanmaya başlarken, bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

    İspanya’da ikinci dalga alarmı: Katalonya'da karantina #2

    İSPANYA'DA SON DURUM

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre Lleida’da bir önceki güne göre vaka sayısı 3 bin 551’den 3 bin 706’ya yükseldi.

    İspanya genelinde ise Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 205 bin 545’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 385’e ulaştı.

    İspanya’da ikinci dalga alarmı: Katalonya'da karantina #3

    İspanya’da ikinci dalga alarmı: Katalonya'da karantina #4

    İspanya’da ikinci dalga alarmı: Katalonya'da karantina #5

    İspanya’da ikinci dalga alarmı: Katalonya'da karantina #6

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