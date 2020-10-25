İspanya'da yeniden artan koronavirüs vakaları nedeniyle geri gelen sokağa çıkma yasaklarının ardından, meydanlar ve caddeler boşaldı.

Avrupa'da koronavirüs vakalarının 1 milyonu geçtiği ilk ülke olan İspanya, yavaş yavaş yeniden kapanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GERİ DÖNDÜ

Vaka sayılarının 20 binleri bulduğu ülkede, vakaların önüne geçebilmek için başlatılan uygulamalar arasında sokağa çıkma yasakları da var.

İspanya'da koronavirüs sessizliği-Foto Galeri

İSPANYOLLAR YENİDEN EVLERİNE KAPANIYOR

Dün itibariyle başlayan yasakların ardından, birçok kentin meydanları ve caddeler, hatta ara sokaklar da ıssızlaştı.

Bunlardan biri de Castilla ve Leon bölgesindeki Burgos kenti.

KALABALIK MEYDANLAR BOMBOŞ

Şehir merkezinde bir bulvar, sokağa çıkma yasağından önce ve sonra görüntülendi.