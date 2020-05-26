İspanya’da sağlık çalışanları protesto düzenledi

İspanya'da birçok hastaneden sağlık çalışanları, halk sağlığına daha fazla önem verilmesi ve koşulların iyileştirilmesi adına protesto düzenledi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları, İspanya’da protesto düzenledi.

İspanya’da birçok hastaneden sağlıkçılar hastane önlerine çıkarak, ellerinde pankartlar taşıdı.

"BİZ YORULDUK" PANKARTI TAŞIDILAR

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Gregorio Maranon, La Paz, Octubre Hastanesi ve Barselona’da bulunan Severo Ochoa Hastanesi, çalışanları eyleme katıldı. Sağlıkçıların ellerinde taşıdığı bir pankarta ise “Biz yorulduk” yazdığı görüldü.

KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİLER

Sağlık çalışanları, hükümetten halk sağlığına daha fazla önem verilmesini ve koşulların iyileştirilmesi talebinde bulundu. Çevrede bulunan vatandaşların da destek verdiği eylemde, sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve maske takıldığı görüldü.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI DÜZELTİLDİ

Öte yandan, İspanya Sağlık Bakanlığı, bugün korona virüs verilerini güncelleyerek, can kaybını bin 918 kişi azalttı. Bakanlık, tarafından ülkede ki toplam korona virüs vaka sayısı 235 bin 400, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 bin 834 olarak güncellendi.