İsveç'te mültecilere yönelik yasalar sıkılaştırılacak

İsveç hükümeti, sürekli sayıları artan mültecileri durdurmak için yasa değişikliğine gidiyor.

İsveç'te mültecilerin oturma izinlerini 3 yıl ile sınırlandıran tasarıya göre, oturma izninin kalıcı hale gelmesi için İsveç dili bilgisi, topluma uygunluk ve yeterli gelir gibi şartlar aranacak.

Süresiz oturma izni için başvuracak mültecilerin, ciddi bir suç işlememiş olma şartının da aranacağı ifade edildi.

Yasa, İsveç parlamentosundan geçmesi halinde temmuz ayında yürürlüğe girecek.

"BURASI ÇEKİM MERKEZİ OLMAKTAN ÇIKTI"

Göç Bakanı Morgan Johansson yaptığı açıklamada, "Bu taslakla, İsveç artık bizim 2014 ve 2015 yıllarında olduğu gibi sığınmacılar için bir çekim merkezi olmaktan çıktı." ifadelerini kullandı.





160 BİN MÜLTECİ KABUL ETTİLER

İsveç, 2015 yılında çoğu Suriyeli olmak üzere 160 binin üzerinde kişi ile AB'de en fazla sayıda mülteci kabul eden ülkelerden olmuştu.