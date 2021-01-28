İsveç'te Türk asıllı subay 3 aydır kayıp

İsveç ordusunda görevli Türk kökenli subay Deniz Arda'dan 3 aydır haber alınamıyor.

İsveç’in başkenti Stockholm’de Deniz Komando Subayı olarak görev yapan Türk asıllı Deniz Arda’dan 3 aydır haber alınamıyor. Arda için aylardır yapılan tüm aramalara rağmen hala bir ipucuna ulaşılamadı.

"OĞLUM ÇOK İYİ EĞİTİLMİŞ BİR SUBAYDI"

Arda’nın babası Yüksel Arda, oğlunun çok iyi yetişmiş bir subay olduğunu geçtiğimiz sene 18 Kasım’dan bu yana arandığını ve hala bulunamadığını ifade etti.

TÜRK DIŞİŞLERİ DE TAKİPTE

Arda, oğlunun bulunması için Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Emre Yunt’u da ziyaret etti. Büyükelçi Deniz'in kaybolması olayını yakından takip ettiklerini ve Türkiye Dışişleri Bakanlığını olayla ilgili bilgilendirdiklerini aktardı.

SPOR SALONUNDAN SONRA GÖRÜLMEDİ

Arda’nın en son görüldüğü yer ise 8 Kasım’da spor salonundan çıkış yaptığı an olurken, Arda’nın spordan sonra nereye gittiği ise hala bilinmiyor.