Dolar
7.5622
0.2053%
Euro
8.9574
0.039%
Altın
1953.72
0.4901%
Borsa
1112.46
0.162%
G. Altın
475.255
0.7489%
Bitcoin
83325.87
0.8104%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    İsviçre maymunlara temel hak verilmesi için referanduma gidiyor

    İsviçre'de yasanın referandumdan geçmesi durumunda, tarihte ilk kez bir ülke "hayvanlara temel hak" vermiş olacak.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 12:22
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 12:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İsviçre maymunlara temel hak verilmesi için referanduma gidiyor

    İsviçre'nin Basel kantonu, maymunlara anayasal 'temel haklar' verilmesi için referanduma gidileceğini duyurdu.

    100 BİN İMZA SUNULDU

    Konuyla ilgili 2016 yılında çalışma başlatan hayvan hakları grubu Sentience Politics, 100 bini geçen imza kampanyası ile maymunlara yasal hak tanınması yönündeki öneriyi Basel kantonuna sundu.

    HALKA SORULACAK

    Öneriyi kabul eden Basel kantonu harekete geçerek, maymunlara verilmesi planlanan temel hakların içeriğini halka sormak için referanduma gidileceğini açıkladı.

    Öte yandan yasa, referandumdan geçerli oyu alırsa, tarihte bir ülke hayvanlara “temel haklar” tanıyacak.

    maymun

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir