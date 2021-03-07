İsviçre'de peçe yasağı referandumu

Pandemi yüzünden herkesin maske takmak zorunda kaldığı bir dönemde İsviçre, yüzün örtülmesini yasaklayan teklifi referandumda oyladı.

İsviçre'de bağlayıcılığı olan referandumda aşırı sağın peçeyi yasaklamayı amaçlayan teklifi az farkla kabul gördü.

YÜZDE 51 EVET DEDİ

SRF kanalının kısmi sonuçlara dayanarak yaptığı projeksiyona göre peçe yasağı yüzde 49 hayır oyuna karşı yüzde 51 evet oyuyla referandumdan geçti.

Doğrudan demokrasi sistemiyle hemen her konuda referanduma giden İsviçre'de, İslam'a göre yaşayan Müslümanların örtülmesi anılmadı.

Sokak protestocularının maskeyle kimliklerini gizlemesini de hedef alan yüzün kapatılmasını yasaklayan teklife medya ve yerel siyasetçiler 'burka yasağı' adını taktı.

HÜKÜMET DESTEKLEMİYOR

Hükümetin desteklemediği yasak teklifini sunan İsviçre Halk Partisi milletvekili ve referandum komisyonu başkanı Walter Wobmann, referandumdan önce "İsviçre'de bizim geleneklerimiz yüzün gösterilmesini gerektirir. Bu bizim temel özgürlüklerimizin işaretidir." açıklamasını yaptı.

"SİYASİ İSLAM'IN İSVİÇRE'DE YERİ YOKTUR"

Peçeyi 'aşırılıkçı siyasi İslam'ın simgesi' diye niteleyen Wobmann, "Avrupa'da giderek daha öne çıkan siyasi İslam'ın İsviçre'de yeri yoktur." dedi.

2009'da minare inşasının yasaklanmasından yana oy kullanılan İsviçre'de peçe yasağı halihazırda iki kantonda kabul edilip yürürlüğe sokuldu.