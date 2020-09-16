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    İtalya’da limanda patlama

    İtalya'nın Ancona şehrindeki limanda gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 22:59
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 22:59
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    İtalya’da limanda patlama

    İtalya’nın Ancona şehrinde bulunan limanda gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

    İtfaiye yetkilileri yaptığı açıklamada, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında çok sayıda deponun ve tırın kullanılamaz hale geldiğini, can kaybı olmadığını bildirdi.

    16 İTFAİYE TİMİ KONTROL ALTINA ALABİLDİ

    Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangın, 16 itfaiye timinin ortak çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

    İtalya’da limanda patlama

    DUMAN NEDENİYLE PARKLAR, TESİSLER VE OKULLAR KAPATILDI

    İtalya Meclisi, dev yangının ardından oluşan duman sebebiyle Ancona şehrinde milli parkları, açık hava spor tesislerini ve tüm eğitim kurumlarını geçici olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.

    Yerel basın, sıvı nitrojen ve metan gazı üreten fabrikaların çevresinde bulunan depolarda yanıcı sıvıların olduğu iddia ediliyor.

    İtalya’da limanda patlama #1

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