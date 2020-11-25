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    Kanarya Adaları açıklarında göçmen teknesi battı

    İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de kurtarıldı.
    • İHA
    • 25.11.2020 - 16:44
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    Kanarya Adaları açıklarında göçmen teknesi battı

    İspanya’ya bağlı Kanarya Adalarının Lanzarote Adası kuzeyinde bir göçmen teknesi alabora oldu.

    Olayda en az 7 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de kurtarıldı. Teknenin limanda bulunan dalgakırana çarptıktan sonra alabora olduğu tahmin ediliyor.

    7 CESET BULUNDU

    Lanzarote Acil Durum ve Güvenlik Konsorsiyumu Direktörü Enrique Espinosa, “7 kişinin cesedini bulduk. Şu anda daha fazla can kaybı olmamasını umarak çalışmalara devam ediyoruz.” dedi.

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    Deniz kurtarma helikopteri ve bir insansız hava aracının desteğiyle teknenin enkazının bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

    BAŞKA BİR TEKNE DAHA BULUNDU

    Arama kurtarma ekipleri gemi enkazından sağ kurtulanları ararken, Lanzarote’nin yaklaşık 10 kilometre kuzeyinde bir başka tekne ele geçirildi. O teknede de birisi küçük yaşta kız çocuğu olmak üzere 19 göçmenin bulunduğu açıklandı.

    Diğer teknede bulunan göçmenlerin de Arrecife İiskelesine götürüldüğü bildirildi.

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