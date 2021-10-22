Kraliçe 2. Elizabeth, yıllar sonra ilk kez hastanede yattı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini ön tetkikler için hastanede geçirdiği açıklandı.

İlerleyen yaşı ve ara sıra yaşadığı rahatsızlıklarla gündem olan, hatta cenazesinin bile nasıl olacağı bilgisi sızdırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in uzun bir süre sonra ilk kez hastanede yatarak kontrol altında tutulduğu öğrenildi.

DOKTOR TAVSİYESİ İLE HASTANEDE YATTI

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyeyi takiben Kraliçe, çarşamba öğleden sonra bazı ön tetkikler için hastaneye gitti, bugün (perşembe) öğle saatlerinde Windsor Kalesi'ne geri döndü ve morali yerinde." denildi.

GİDİŞİ GİZLİ TUTULDU

95 yaşındaki Kraliçe'nin 7. King Edward Hastanesi'ne gidişi gizli tutulsa da The Sun gazetesinin haberinin ardından Buckingham Sarayı, açıklama yaparak gelişmeyi doğruladı.

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8 YIL SONRA İLK KEZ HASTANEDE YATTI

8 yıl sonra ilk kez geceyi hastanede geçiren Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı.

KUZEY İRLANDA ZİYARETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine 20 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti. Ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin kararının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olmadığına yer verilmişti.

BASTON VERİLDİ, ASANSÖRE BİNDİ

İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim'de Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'ndeki ayinde bastonla görülmesinin ardından, 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

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KRALİÇE ÖLDÜKTEN SONRA YAPILACAKLAR

Medyaya sızdırılan, cenaze düzenlemelerini içeren plana göre başbakan, bir memur tarafından "Londra Köprüsü yıkıldı" koduyla Kraliçe'nin ölümü hakkında bilgilendirilecek. Halk ise remi haber ajansı PA Media üzerinden verilecek son dakika haberiyle Kraliçe'nin öldüğünü öğrenecek.

TABUTU 3 GÜN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK OLACAK

Haber sitesi Politico'nun haberine göre; Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek.

RESMİ SİTELER SİYAH BANT KULLANACAK

Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek.

İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek.

Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.

BÜYÜK BRİTANYA GENELİNDE YAS İLAN EDİLECEK

Devlet cenaze töreni, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirilecek ve ulusal yas günü olarak ilan edilecek.

Yas günü, resmi tatil olmayacak ancak hafta içi günlere denk gelmesi durumunda çalışanlara izin verilmesi işverenlerin inisiyatifine bırakılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki parlamentolarındaki yasama faaliyetleri ertelenecek, tatilde olması durumunda parlamentolar geri çağrılacak.

GÜVENLİK UYARILARI

Planda Başbakanlık Binası 10 Numara önündeki bayrağın, ölüm haberinden 10 dakika sonra yarıya indirilmemesi durumunda halkın öfkeleneceğine dair değerlendirmeler de yer aldı.

Plan; Dışişleri Bakanlığının önemli sayıda turistin ülke girişinin nasıl ayarlanacağı, İçişleri Bakanlığının muhtemel terör tehditleriyle nasıl başa çıkacağı ve Ulaştırma Bakanlığının başkentteki aşırı kalabalık konusundaki endişelerini de içeriyor.

"KRALİÇE'NİN SAĞLIĞI İLE ALAKASI YOK"

İngiliz basını, sızıntının 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleşmesinin işareti olarak görülmemesi gerektiğini yazdı.