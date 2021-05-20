Macron, Fransa Başbakanı Castex ile kafede

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasında, bir kafede Başbakan Jean Castex ile görüntülendi.

Fransa'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 6 aydır kapalı olan kafe ve restoranlar, kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması kapsamında dış kısımlarını müşterilerine açtı.

MACRON, BAŞBAKAN İLE KAFEDE POZ VERDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yeni normalleşme adımını kafede kutlayanlar arasında yer aldı. Paris’te bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee yakınlarındaki bir kafede Başbakan Jean Castex ile birlikte kahve içerken görüntülenen Macron, görüntüyü sosyal medya hesabında, "Buradayız! Teraslar, müzeler, sinemalar, tiyatrolar. Sosyal mesafe kurallarına uyarak yaşam sanatımızı inşa edenlerle yeniden buluşalım" notuyla paylaştı.

DÜKKAN DIŞLARINDA YÜZDE 50 ŞARTI

Dün başlayan normalleşme planının ikinci adımında, 6 aydır kapalı olan restoran ve kafelerin dış kısımları yüzde 50 kapasitede olmak kaydıyla müşterileri kabul ediyor.

KÜLTÜR BAKANI: "19 MAYIS BİR TÜR ULUSAL BAYRAM"

İbadet mekanları, tiyatrolar, sinemalar, kütüphaneler de 3’te 1 kapasite doluluk şartıyla yeniden açılırken, Paris’teki Rodin müzesini ziyaret eden Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, "Bu 19 Mayıs bir tür ulusal bayram, bu bir mutluluk" dedi.

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 210 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 898 bin 347’e ulaştı.