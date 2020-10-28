Macron'un Fransa'sında özgürlük yalanı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı ve Müslümanları tehdit unsuru görmesi, Müslümanların değerlerini aşağılatması, ülkesindeki çarpık 'özgürlük' anlayışını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Batı dünyasında yükselen ırkçılık, yabancı ve İslam karşıtlığı artık sınır tanımıyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara yönelik terör saldırılarının ardından, son olarak Avrupa'da yine Hazreti Muhammed, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden bilinçli bir provokasyon silsilesi başlatıldı.

FRANSA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜ "KENDİNE"

Bunu yalnızca medya değil, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da olduğu bir kısım siyasiler de görev edinmiş durumda.

Özellikle Fransa'da, bir yandan her alanda "özgürlükler" savunulurken, diğer yandan Müslüman kadınların başörtülerine karışılmakta, sözde Ermeni soykırımının ya da Yahudi soykırımının inkarı "suç" sayılmakta.

"DOMUZA NAPOLYON DİYEMEZSİN"

"Özgürlükler ülkesi" Fransa'nın da kendine göre yasakları bitmiyor.

Tarihte adı yer etmiş olan Napolyon Bonapart'a duyulan saygıdan dolayı, ülkede bir domuza 'Napolyon' diye seslenmek veya ona Napolyon adını takmak, kanunen yasak.

MACRON'U YILAN OLARAK ÇİZMEK SUÇ

Bir ilginç ifade yasağı da Fransa Cumhurbaşkanının yılan olarak resmedilmesi. Yani kimse, İslam ve Müslümanlar hakkında ağzına geleni söyleyen, ve bunu söyleyenleri savunan Macron'u yılana benzetemez.

Ancak kendisi İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i, Müslümanları aşağılarcasına resmedilen karikatürleri devlet binalarında boy boy yansıtabilir.

İşte Fransa'nın özgürlük anlayışı.

ALMANYA DA GERİ KALMIYOR

Tabii bu çarpıklık, sadece Fransa ile sınırlı değil.

Yaklaşık 2 yıl önce, Almanya'nın köklü gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda resmeden ve elinde füzeyle, "Seneye Kudüs'te" dedirten ünlü karikatürist Dieter Hanitzsch, Yahudi karşıtlığı iddiasıyla işinden oldu.

Üstüne gazete, özür açıklaması da yayınladı.

Halbuki bu karikatüristin İslam, Türkiye ve Erdoğan'a yönelik aşağılayıcı birçok çizimi vardı ve hiçbirisi için uyarılmamıştı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ NEREDE BAŞLAYIP BİTİYOR"

Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun kapak resmini kınadı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, derginin kapak resmiyle tekrar saldırıya geçtiği belirtildi.

"Bu bağlamda (Charlie Hebdo) yatıştırmak ve biraz barış getirmek yerine, yeniden İslam ve Peygamberini hedef alan zevksiz ve şeytanlaştırıcı bir hicve başladı." ifadesine yer verilen açıklamada, CCMTF'nin öfkeyi körükleyici tüm aleni provokasyonları kınadığı kaydedildi.



Açıklamada, "İnancımıza hakaret etmeye ve onunla dalga geçmeye devam edilemez. İfade özgürlüğü nerede başlar, nerede biter, merak içerisindeyiz. Derneklerimiz birlikte kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşamak için uğraşıyor, ancak bu tür eylemler maalesef bizi geri götürüyor." denildi.