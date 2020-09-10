Meis Adası'nda iki Alman gazeteci 'casusluk' şüphesiyle gözaltına alındı

Yunanistan'ın Meis Adası'nda Alman Deutsche Welle televizyonuna çalışan iki gazeteci casusluk şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerilim devam ederken, Yunanistan'ın haksız tutumu ve saldırgan tavırlarının üzerine "paranoya" da eklendi.

ALMAN MUHABİRLERİ "CASUS" DİYE YAKALADILAR

Yunan "Enikos" adlı internet sitesinin haberine göre, DW'ye çalıştıkları öğrenilen bir muhabir ve bir kameraman, limandaki donanma gemisini görüntüledikleri gerekçesiyle gemi mürettebatı tarafından Sahil Güvenlik yetkililerine ihbar edildi.

ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLERE EL KONULDU

Bunun üzerine emniyet güçlerinin gazetecilerden çektikleri görüntüleri teslim etmelerini istediği ancak gazetecilerin bu talebi reddettiği belirtildi.

Yunan İstihbarat Servisi (EYT) görevlilerinin de hazır bulunduğu liman müdürlüğünde, Yunan makamları tarafından söz konusu görüntülere el konulduğu ifade edildi.

"Casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedilen gazeteciler, bölgede haber çalışması yapmak için izin almaları gerektiği yönünde yapılan uyarının ardından serbest bırakıldı.