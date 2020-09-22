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    Midilli'deki Moria kampında yine yangın

    Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Moria sığınmacı kampında yine yangın çıktı
    • AA
    • 22.09.2020 - 23:37
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    Midilli'deki Moria kampında yine yangın

    Öğle saatlerinde Moria sığınmacı kampından yükselen dumanları gören Ada sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürenin müdahalenin ardından alevleri söndürdü.

    BİNLERCE SIĞINMACI ORTADA KALMIŞTI

    Yunanistan'da sürekli kötü koşullarıyla gündeme gelen Midilli'deki Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül'de farklı noktalardan başlayan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

    Yangından sonra Ada'ya dağılan sığınmacıların büyük bir bölümü Karatepe'deki geçici kampa yerleştirilmişti.

    Midilli deki Moria kampında yine yangın #1

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