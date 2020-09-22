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- Midilli'deki Moria kampında yine yangın
Midilli'deki Moria kampında yine yangın
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, yaklaşık 2 hafta önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Moria sığınmacı kampında yine yangın çıktı
- AA
- 22.09.2020 - 23:37
Öğle saatlerinde Moria sığınmacı kampından yükselen dumanları gören Ada sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürenin müdahalenin ardından alevleri söndürdü.
BİNLERCE SIĞINMACI ORTADA KALMIŞTI
Yunanistan'da sürekli kötü koşullarıyla gündeme gelen Midilli'deki Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül'de farklı noktalardan başlayan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.
Yangından sonra Ada'ya dağılan sığınmacıların büyük bir bölümü Karatepe'deki geçici kampa yerleştirilmişti.